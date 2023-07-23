Esenyurt'ta Kadına Şiddet: Şüpheli Baygın Haldeki Kadını Minibüse Bindirmeye Çalıştı

? ESENYURT'TA iddiaya göre, bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını darbetti. Şüpheli baygın haldeki kadını sürükleyerek park halindeki minibüse bindirmek istedi. Olaya tepki gösteren vatandaşlara da tehditler savuran şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel