Esenyurt'ta Kadın Sanat Merkezi Kursiyerlere Kapılarını Açtı

Esenyurt Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Sanat Merkezi kursiyerlere kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla kurulan merkezde dersler başladı.

Yaklaşık 1500 kişilik kapasiteye sahip merkezde, şu anda 32 farklı branşta 1264 kursiyere eğitim verilmesi planlanıyor.

Merkezde hüsnühat, tezhip, ebru, çini, seramik-çömlek, fotoğrafçılık, piyano, keman ve gitar gibi birçok alanda dersler veriliyor. Kadınlar, hem sanatsal üretimlerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Ayrıca merkezde, kursiyerlerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri çocuk dostu bir alan da bulunuyor. Bu sayede kadınlar kendilerine zaman ayırırken çocuklar da güvenli bir ortamda eğitim alabiliyor.

Kadınların kendilerini ifade edebilmelerini, üretim yapmalarını ve sosyalleşmelerini amaçlayan merkezin, birlikte üretmenin ve paylaşmanın adresi olması hedefleniyor.

Kayıt yaptırmak isteyenler, belediyeyle iletişime geçerek ya da eski belediye binasının alt katında bulunan kayıt ofisine başvuru yapabiliyor.