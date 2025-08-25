Esenyurt'ta Kadın Sanat Merkezi Açılıyor

Esenyurt Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla birçok alanda eğitim alabilecekleri merkez açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınları sanatla buluşturmayı hedefleyen yaklaşık 1500 kişilik Kadın Sanat Merkezi'nde 28 farklı branşta eğitim imkanı sunulacak.

Merkezde, geleneksel Türk sanatları, fotoğrafçılık, seramik ile çömlek yapımı, resim, müzik ve el sanatları gibi birçok alanda kurslar düzenlenecek.

Kadınların hem kişisel gelişimlerini destekleyecek hem de kendi eserlerini üretme fırsatı yakalayacağı merkezde, kadın kursiyerler, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri özel alan sayesinde gönül rahatlığıyla eğitimlerine vakit ayırabilecek.

Merkeze kayıt olmak isteyen vatandaşların, detaylı bilgi için "444 0 411" numaralı çağrı merkezini aramaları, kayıt işlemleri için ise Eski Belediye Binası'ndaki Kadın Sanat Merkezine şahsen başvuru yapması gerekiyor.