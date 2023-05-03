Esenyurt'ta kadın lokantayı bastı, eşyalara zarar verdi
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Esenyurt'ta bir kadın, bir lokanta sahibine sinirlenerek camları kırdı ve eşyalara zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi ve lokanta sahibi de şikayetçi oldu.
ESENYURT'ta lokanta sahibine sinirlenen bir kadın ortalığı birbirine kattı.
Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana geldi. Yabancı uyruklu kadın tartıştığı kişinin lokantasını bastı. Camları kıran kadın eşyalara da zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi. Kadının ortalığı birbirine kattığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Lokanta sahibinin de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken kadından şikayetçi olduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel