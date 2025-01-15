Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Esenyurt'ta Kaçırılma İddiası: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta Kaçırılma İddiası: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir kişinin darbedilip kaçırılmak istenmesi olayı sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, müzikholden tanıdıkları bir kıza ilgi göstermeleri nedeniyle tartışma yaşandığı belirlendi.

Esenyurt'ta, bir kişinin darbedilip kaçırılmak istenmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnönü Mahallesi'nde, 13 Ocak gecesi sokakta yürüyen M.A. otomobille yanına yaklaşan kişilerce kaçırılmak istendi.

Direnmesi üzerine M.A'yı darbeden ve telefonunu alan şüpheliler otomobille bölgeden uzaklaştı.

Polis merkezine giden M.A'nın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince kimlikleri belirlenen Ramazan G. (24), Oğuz Can S. (24) ve 18 yaşından küçük Y.Ş. yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, M.A. ile şüphelilerin ayrı ayrı gittikleri müzikholde aynı kıza ilgi göstermesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
img

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
img

Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu
img

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci İmralı görüşmesi ne zaman? DEM Parti heyetinden açıklama

İkinci ziyaret için süreç başlıyor! Merak edilen tarih de belli oldu
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.