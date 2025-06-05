Esenyurt'ta Kaçan Sürücü Kaza Sonrası Takip Edildi

Esenyurt'ta Kaçan Sürücü Kaza Sonrası Takip Edildi
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Esenyurt'ta makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı. Kaçan aracın sürücüsü, durdurulan araçtakilerle tartışırken, 'Ehliyetimiz yok' yanıtını aldı.

Esenyurt'ta otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün başka bir otomobile çarpması, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Mercedes Bulvarı'nda 30 Mayıs'ta makas atarak ilerleyen bir otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

Kaçmaya çalışan otomobilin arkasından giden sürücü, bir süre takip ettiği aracı çıkmaz sokakta durdurdu.

Yaşanan kaza anı araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracına çarpan otomobilin peşinden giden sürücünün çıkmaz sokakta durdurduğu araçtakilerle tartışması, "Niye kaçıyorsunuz?" diye sorduğu kişilerin "Ehliyetimiz yok. Ailem hasta, ondan böyle yapıyoruz." diyerek cevap vermesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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