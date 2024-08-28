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Esenyurt'ta Kaçak Göçmen ve Narkotik Operasyonu

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, site çevrelerinde yaptıkları denetimlerde 2 kaçak göçmen ve narkotik madde bulunan bir kişiyi yakaladı. Ayrıca, güvenlik belgesi olmayan kişileri çalıştıran sitelere işlem başlatıldı.

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, site çevrelerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında 2 kaçak göçmen ile kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Araçlara yönelik denetimde, çantasında sigara kutusuna saklanmış 24.74 gram narkotik madde çıkan yabancı uyruklu kadın ise gözaltına alındı. Bazı sitelerin güvenlik belgesi olmayan kişileri güvenlik görevlisi olarak çalıştırdığı belirlenirken, bu sitelere 5188 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince bugün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi ile Sultaniye Mahallesi'nde site çevrelerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bir sitenin yönetimi tarafından özel güvenlik izin belgesi bulunmayan kişilerin güvenlik görevlisi olarak faaliyet göstermesi nedeni ile ekiplerce site yönetimi hakkında 5188 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 13 araca toplamda 65 bin 295 lira cezai işlem uygulanırken, denetimler sırasında 2 kaçak göçmen yakalandı, kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı. Araçlara yönelik yapılan kontrollerde, araçtan indirilen yabancı uyruklu bir kadının çatasında sigara kutusuna saklanmış 24.74 gram narkotik madde bulundu. Yabancı uyruklu kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Esenyurt Göçmen Politika Güncel Haberler

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