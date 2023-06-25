Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 14 Göçmen Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi

Esenyurt'ta kaçak göçmenleri yurtdışına yasadışı yollarla çıkaran bir kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Esenyurt'ta durdurulan araçtan çıkan 14 kaçak göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken aracın şoförü ise tutuklandı.

ESENYURT'ta kaçak göçmenleri yurtdışına yasadışı yollarla çıkaran bir kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Esenyurt'ta durdurulan araçtan çıkan 14 kaçak göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken aracın şoförü ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Göçmen Kaçakçılığı suçuyla mücadele kapsamında 18 Haziran Pazar günü bir aracın İstanbul'dan sınırdaki illere kaçak göçmenlerin sevkini sağladığını tespit etti. Yapılan takip sonucu araç Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içinden farklı uyruklarda 14 kaçak göçmen çıktı. Araç şoförü O.G. gözaltına alındı. Araç içerisinde bulunan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.