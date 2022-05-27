İSTANBUL-ESENYURT'TA İSTİSMAR İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI - Haberler

ESENYURT'ta 6 yaşındaki kız çocuğuna apartman önünde istismar iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğunun istismar edildiğini gören baba şüpheliyi parka kadar kovaladı. Şüpheli linç edilmekten parktaki güvenlik görevlileri sayesinde kurtuldu. İstismar iddiası bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi apartman önünde yanında oturduğu 6 yaşındaki kız çocuğuna sarılıp, okşadı. Çocuğuna tanımadığı bir kişinin sarıldığını gören baba şüpheliyi kovalamaya başladı. Necmettin Erbakan Parkına kaçan şüpheli parktaki güvenlik görevlilerine sığındı. Parka gelen baba, sinir krizi geçirirken, şüpheliyi linç edilmekten güvenlik görevlileri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin çocuğa sarıldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel