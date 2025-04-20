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Esenyurt'ta İşletmelere Denetim: Ruhsat Süreçleri ve Güvenlik Standartları Kontrol Ediliyor

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Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede yeni açılan işletmelerin yasal mevzuata uygunluğunu denetleyerek, ruhsat alma süreçleri hakkında işletme sahiplerine bilgi veriyor. Denetimlerde hijyen kuralları, güvenlik standartları gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede yeni açılan işletmelerin yasal mevzuata uygunluğunu ve ruhsat durumunu denetliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, işletmelerde fiziki koşullar, güvenlik standartları, hijyen kuralları ve mevzuata uygunluk gibi birçok kritere göre inceleme yapıyor.

Denetimlerde işletme sahiplerine ruhsat alma süreci hakkında bilgi verilirken mekandaki eksiklikler konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli Çapan Biçkin, faaliyetlerin itfaiye ve emniyet gibi ilgili kurumlarla koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Biçkin, denetimlerde sağlık koşulları ve personel düzenine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldığını kaydederek, "İşletmelere iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını vermek, daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. Eksiklikler tespit edildiğinde, ilgili işletme sahiplerine 15 gün süre tanıyoruz. Bu sürede eksikler giderilirse ruhsatlarını teslim ediyoruz. Ancak eksiklikler tamamlanmaz ve ruhsata aykırı işlemler devam ederse işletmeyi mühürlüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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