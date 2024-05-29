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Esenyurt'ta İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın

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Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın sonucunda 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. İşçiler yangını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı 4 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Akçaburgaz Mahallesi 123 Sokak'taki bir inşaatta işçilerin kaldığı 6 konteynerden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 konteynere daha sıçradı.

Bu sırada içeride bulunan bir işçi arkadaşlarının uyarısıyla dışarı çıktı.

Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince iş makinesi de kullanılarak söndürüldü.

Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konteynerlerdeki yangın işçilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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