Esenyurt'ta İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinin eski sahibi ve çalışanlarıyla alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşandığı tespit edildi.

Esenyurt'ta bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Koza Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

Yapılan incelemelerde, M.B.T isimli şüphelinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlaşıldı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerin devamında şüphelinin, iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanlarından M.A.G ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet olduğu ve silahlı saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.