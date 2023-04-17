Esenyurt'ta iş yerinden çelik kasa çalan zanlılar güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açan şüphelilerin, kasada buldukları anahtarla geri gelerek olay yerinden hafif ticari aracı çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde bir sanayi sitesine arabayla gelen şüpheliler, reklam panolarından tırmanarak oto yedek parçası satan bir iş yerine girdi.

Ofiste bulunan çelik kasayı çalıp geldikleri araçla uzaklaşan şüpheliler, kasayı açtıktan sonra içinde bulunan anahtarla tekrar aynı iş yerinin önüne geldi.

Söz konusu anahtarla iş yerine ait hafif ticari aracı da çalan zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, şüphelilerin olay yerine geldikten sonra tırmanarak ofise çıkmaları ve kasayı aldıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek kaçma anları yer alıyor.