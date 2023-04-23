Esenyurt'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi 1913 Sokak'ta, ikinci el eşya satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yerinin karşısındaki 4 katlı binanın dış cephesi de alevler nedeniyle zarar gördü.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.