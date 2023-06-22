Esenyurt'ta iş yeri sahibi tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı kişiden kaçarak iş yerine sığındı. İş yeri sahibi Mehmet Ali Tanyıldız, "Beni taciz ediyor, laf atıyor" diyen kadına yardım etmek istedi. Kadının peşindeki Mete G. ile tartışan Mehmet Ali Tanyıldız silahla vurularak öldürüldü.