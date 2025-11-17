Esenyurt'ta İş Yeri Kurşunlandı, İki Şüpheli Tutuklandı
Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili iki şüpheli, yapılan incelemelerin ardından tutuklandı. Olay, iş yeri sahibinin daha önce aldığı tehditlerle bağlantılı olarak gerçekleşmiş olabilir.
Esenyurt'ta, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerinde yapılan incelemelerde, iş yerine kurşunlar isabet ettiği, çevrede 3 boş kovan olduğu tespit edildi.
İş yerine ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı belirlenen şüpheliler Y.O. ve A.O, olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta yakalandı.
İş yeri sahibinin zaman zaman tehditler aldığı, olayın bu nedenle gerçekleştirildiği tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.O. ve A.O, "mala zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.