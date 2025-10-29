Haberler

Esenyurt'ta İnternet Hattı Kesildi

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir kişi, bir binanın önünde bekledikten sonra internet hattını kesip kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bina sakinleri kesinti yaşadıklarını ve nedenini bilmediklerini ifade etti.

Esenyurt'ta binanın önüne gelen bir kişi, bir süre bekledikten sonra elindeki aletle internet hattını kesip olay yerinden kaçtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultaniye Mahallesi 689. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki binanın kapısında bekleyen kimliği belirsiz bir kişi, sonradan gelen kız çocuğunun zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca cebinden çıkardığı aletle internet kablosunu kesti. Yanında bulunan bir kişiyle konuştuğu da görülen şüpheli, daha sonra binanın önünden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken binada oturanlar, uzun süre internet kesintisi yaşadıklarını ve bu davranışın nedenini bilmediklerini belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
