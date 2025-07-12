Esenyurt'ta İnşaat Alanında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta İnşaat Alanında Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta bir inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki inşaat malzemelerine de sıçradı.

ESENYURT'ta inşaat alanında bulunan otluk alanda yangın çıktı. İnşaat malzemelerine de sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında inşaat alanı içerisinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede inşaat malzemelerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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