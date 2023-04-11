Esenyurt'ta iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta aynı şeritte seyreden iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Esenyurt'ta aynı şeritte seyreden iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Haramidere Bağlantı Yolu Balıklı Köprüsü'nde Erol K. idaresindeki 34 ER 4907 plakalı tır, önünde seyreden Ali A'nın kullandığı 34 LDK 11 plakalı tıra çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Erol K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Güncel