Esenyurt'ta İki Grup Birbirlerine Kurşun Yağdırdı

Esenyurt'ta gece saatlerinde karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı. Kimse yaralanmazken bir kafe ile park halindeki 2 otomobilin camları kırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bir gün önce kasap dükkanının kurşunlanmasıyla ilgili olduğu belirtilen olayda yaralanan olmamıştı.

ESENYURT'TA, CADDEDE KARŞILAŞAN İKİ GRUP BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI - 2

Soner HASIRCIOĞLU- Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta gece saatlerinde caddede karşılaşan iki grup henüz birbirlerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, bir kafe ile park halindeki 2 otomobilin camları kırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın bir gün önce kasap dükkanının kurşunlanmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada bir kafenin ve park halindeki 2 otomobilin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Camları kırılan kafenin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BİR GÜN ÖNCEKİ OLAYIN DEVAMI

Olayın bir gün önce kasap dükkanının kurşunlanmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde motosikletli iki kişi, bir genç arasında kovalamaca gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına sığınan genci vurmak isteyen şüpheliler, dükkana ateş etti. Şüpheliler motosikletleri ile olay yerinden kaçtıktan sonra araçlarını bırakıp kayıplara karıştılar. Dükkana sığınan gençte olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kasap dükkanının camının kırıldığı olayda yaralanan olmadı.