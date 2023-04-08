Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cadde üzerindeki kafe ile 2 otomobil hasar aldı.
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cadde üzerindeki kafe ile 2 otomobil hasar aldı.
Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Olayda bir kafe ile 2 otomobil hasar gördü.
Emniyet, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel