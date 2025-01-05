Esenyurt'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki 3 ayrı noktada bulunan aşevlerinde haftanın 5 günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede hizmet veren aşevleri birçok vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, hijyen kurallarına uygun hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Zafer, Akçaburgaz ve İstiklal mahallelerinde bulunan aşevlerinde günde 1 öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

İlçe sakinleri, hafta içi açık aşevlerinden 12.00 ile 14.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Diyetisyen kontrolünde usta aşçıların hazırladığı menülerde yaşlıların beslenmeleri de dikkate alınıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sunulan, ihtiyaç sahiplerine günlük yaşamlarında önemli bir destek sağlayan hizmet aynı zamanda dayanışma ruhunu da güçlendiriyor.