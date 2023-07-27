Esenyurt'ta İETT otobüsüne saldırı

Esenyurt'ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Öfkeli araç sürücüsü, daha sonrasında içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün önünü keserek camlarını kırdı. Şoföre hakaret ve tehditler savuran araç sürücünün o anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL