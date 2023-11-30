Esenyurt'ta İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TN 7950 plakalı İETT otobüs şoförü, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi durağına yanaştı. O sırada seyir halindeki M.Ö. yönetimindeki 34 BNL 284 plakalı araç, kontrolden çıkarak otobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve zabıta ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken tek şerit halinde devam eden trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü. - İSTANBUL