Esenyurt'ta İETT Otobüsünde Yangın Çıktı
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde 142B hattında çalışan İETT otobüsünün motor kısmında çıktı. Otobüsten dumanların çıkması üzerine şoför, aracı yol kenarına çekti. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, şoför yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.