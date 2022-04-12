ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI - Haberler

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ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA İETT OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPTI

ESENYURT'ta içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, beton bariyere çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, beton bariyere çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Esenyurt mevki Avcılar Gişeleri'nde meydana geldi. Otoyoldan çıkarak Beylikdüzü istikametine giren 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, gişelerin beton bariyerine çarptı. İçinde yolcu olamayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir gişe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-Kaza nedeni ile oluşan trafik yoğunluğu (Havadan)

-Kazaya karışan otobüs

-Otobüsün saplandığı bariyer

-Otobüste oluşan hasar

-Otobüsün kırılan kapı ve camları

-Oluşan trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler


Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Esenyurt, Kaza, İETT, Güncel, Haberler

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