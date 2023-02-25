Esenyurt'ta içinde 760 bin lira bulunan çantayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
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İstanbul Esenyurt'ta içinde 760 bin lira olan çantayı gasbeden 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Esenyurt'ta içinde 760 bin lira olan çantayı gasbeden 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Toygar Sokak'ta içinde 760 bin lira olan O.C.K'ye ait çantanın gasp yöntemiyle alınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Mağdurun aracına bineceği sırada yüzleri kapalı zanlıların yanına gelerek bıçak ve silah zoruyla çantayı alıp otomobilin lastiklerini de bıçakla kestiğini tespit eden ekipler, çalışmanın devamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, adreslerini belirledikleri zanlılar H.K, İ.K, Ö.Ş. ile F.Y'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.