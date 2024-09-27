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Esenyurt'ta 'Huzur İstanbul' Denetimleri: Cezalı ve Aranan Kişiler Yakalandı

Esenyurt'ta 'Huzur İstanbul' Denetimleri: Cezalı ve Aranan Kişiler Yakalandı
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Esenyurt'ta gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetimlerinde, 875 kişiye GBT kontrolü yapıldı. 12 araca eksik evrak nedeniyle 86 bin 851 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan toplam 10 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur İstanbul' denetimleri yapıldı. Denetimlerde, kesinleşmiş cezası bulunan ve aranma kaydı olan kişiler yakalanırken 12 araca da eksik evrak ve belgeler nedeniyle 86 bin 851 TL cezai işlem uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Esenyurt ilçesinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde 875 kişiye GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü, 348 araç ile 31 motosiklet ve 18 mekanda aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi, yoklama kaçağı olan 4 kişi, uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde bulunan maddelere el konuldu. Denetimlerde, 12 araca eksik evrak ve belgeler nedeniyle toplamda 86 bin 851 TL cezai işlem uygulanırken 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Esenyurt Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

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