Esenyurt'ta Huzur Denetimi Gerçekleştirildi

Esenyurt'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde birçok noktada 'Huzur denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Aranması olan kişiler gözaltına alındı.

ESENYURT'ta birçok noktada 'Huzur denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt'ta birçok noktada 'Huzur denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Denetim noktalarında araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken, sürücülere de alkol kontrolü yapıldı. Denetimlerde aranması olan kişiler gözaltına alındı.