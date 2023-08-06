Esenyurt'ta Hurda Atık Tesiste Yangın Çıktı

ESENYURT'ta sabah saatlerinde hurda atıkların depolanıp dönüştürüldüğü tesiste yangın çıktı. Ürünlerin depolandığı alanda başlayan yangın diğer işyerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 07.50 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki hurda atıkların dönüştürüldüğü tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle malzemelerin depolandığı kapalı alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisteki iş makinelerinin de yardımıyla depoda açılan bölümlerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.