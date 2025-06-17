Esenyurt'ta Hırsızlık Anları Dron ile Kaydedildi

Esenyurt'ta Hırsızlık Anları Dron ile Kaydedildi
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Esenyurt'ta TIR'dan malzeme çalan hırsız, polis ekipleri tarafından hem karadan hem de dron ile takip edildi. Hırsız kaçarken dereye atlarken yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'ta polis ekipleri, TIR'dan malzeme çalan hırsızı hem karadan hem de dron ile havadan takip etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya devam eden hırsız dereye atlayarak yaralandı. Şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin TIR'a girerek hırsızlık yaptığı ve kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mayıs saat 02.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR'a ait yaklaşık 40 bin lira değerindeki 27 demir çıtayı göremeyen şoför, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, dorseye arka kapıdan giren hırsızın ön taraftan brandayı açarak kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli Bayram Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DORSEYE DİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

15 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde polis ekiplerini gören şüpheli Bayram Ç. kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü hırsız, dronla da havadan takip edildi. Dron ile yeri tespit edilen şüpheli polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Kaçtığı sırada dereye atlayarak yaralanan Bayram Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 12 suçtan kaydı olduğu belirlenen Bayram Ç., polis ekiplerinin yaptığı ilk sorgulamasında dorseye ara sıra dinlemek için girdiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Bayram Ç.'nin TIR'a girdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı Bayram Ç. 'ye sağlık ekiplerinin müdahalesi ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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