Esenyurt'ta Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Esenyurt'ta bir mağazada gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişi iş yeri sahibini oyalarken, arkadaşı cep telefonunu çaldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta bir mağazaya gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, arkadaşı da tezgahtaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz Pazartesi günü Çınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen bir kişi ürün sordsuğu iş yeri sahibini bir süre oyaladı. Arkasından dükkana giren arkadaşı ise, kasanın olduğu bölümde tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu alıp olay yerinden uzaklaştı.Saniyeler içerisinde gerçekleşen olayın ardından iş yeri sahibini oyalayan arkadaşı da dükkandan ayrıldı. Kasaya döndüğünde tezgah üzerine bıraktığı cep telefonunu yerinde göremeyen iş yeri sahibi güvenlik kamerası kaydını izleyince hırsızlık olayının farkına vardı. Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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