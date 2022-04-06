İSTANBUL ? ESENYURT'TA HIRSIZLAR İZ BIRAKMAMAK İÇİN ELLERİNE ÇORAP GİYDİ

? ESENYURT'ta, parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçiren 2 hırsız, girdikleri evi darmadağın ettikten sonra 7 bin 500 lira nakit para ile çocuklara ait tableti çaldı. O anlar evde bulunan kameraya yansıdı.

Olay, 3 Nisan Pazar öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Muhammed Gül, eşi ve 2 çocuğu ile gezmek için Silivri'ye gitti. Bu sırada Gül ailesinin çıktığını gören 2 şüpheli, apartmana girdi. 3'üncü kattaki evini bulan hırsızlar, kapıyı kırarak içeri girdi. Parmak izi bırakmamak için ellerine geçirdikleri çoraplarla değerli eşyaları arayan 2 hırsız, daha sonra bebek kamerasını fark etti. Kameranın kayıtta olduğunu anlayan 2 şüpheliden biri, kameranın kablosunu söküp, televizyon ünitesinin arkasına attı. Muhammed Gül'e ait 7 bin 500 lira nakit para ile çocuklara ait tableti çalan hırsızlar daha sonra evden ayrıldı.

EVE GELİNCE ŞOK OLDU

Silivri'den evlerine dönen aile, karşılaştıkları manzara ile şok oldu. İçeri girdiklerinde evin darmadağın edildiğini ve çocuklarına ait bazı oyuncakların da kırıldığını gören Muhammed Gül, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise Muhammed Gül'ün evde yokken çocuklarını izlemek için salonuna yerleştirdiği bebek kamerasına yansıdı.

"HER TARAFI DARMADAĞIN ETMİŞLER"

Evinde yaşanan hırsızlığı anlatan Muhammed Gül, "Hırsızlar, büyük bir ihtimalle bizim çıktığımızı görüyor. Evden ikiz çocuklarım, eşim ve eşimin ablası ile beraber çıktık. Kalabalık çıktığımızı görünce, evin boşaldığından emin oluyorlar. Dönmediğimizi de görünce hırsızlık için girişime başlıyorlar. Yan dairelerin gözetleme deliklerini kapatıyorlar. Alt kilidi kırıyorlar, üst kilidi de bir şekilde kullanılmayacak hale getiriyorlar. Eve girdikten sonra her tarafı darmadağın etmişler. Kredi kartı ödemem için ayırdığım 7 bin 500 lira kadar nakit para, çocukların tabletini götürmüşler" dedi.

"KAFAMIZDAN AŞAĞI KAYNAR SU DÖKÜLDÜ"

Gül, "Hala evi düzenleme aşamasındayız. İşin en kötü yanı da oydu. Eve geldiğimizde kafamızdan aşağı kaynar su döküldü. İnanılmaz korktuk. Anlatılmaz, yaşanır gerçekten. Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötüydü. Biz televizyonun da gittiğini düşündük. Fotoğraf makinesi ve daha değerli eşyalarımız da vardı. Çok şükür onlar gitmemiş" şeklinde konuştu.