Esenyurt'ta Hasarlı Kazanın Ardından Bıçakla Dolaşan Sürücü Gözaltına Alındı
İstanbul Esenyurt'ta hasarlı bir trafik kazası sonrası elinde bıçakla dolaşan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Genel güvenliği tehlikeye sokmakla suçlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta hasarlı trafik kazası sonrası elinde bıçakla dolaşan sürücü, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elinde bıçakla dolaştığı görüntülerin sosyal medya platformlarında yer alması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, 24 Haziran'da Akçaburgaz Mahallesi'nde hasarlı kaza sonrası bir araç sürücüsünün elinde bıçakla kalabalık arasında dolaştığı belirlendi.
Kimliği tespit edilen M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel