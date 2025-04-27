Esenyurt'ta Hapis Cezalı Sürücü Uyuşturucu ile Yakalandı

Esenyurt'ta denetim sırasında yapılan kontrolde, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan araç sürücüsü, uyuşturucu madde ile yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 Nisan'da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Yapılan sorgulamasında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan sürücü E.T. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Hükümlü E.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.