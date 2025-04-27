İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Esenyurt'ta Hapis Cezalı Sürücü Uyuşturucu ile Yakalandı

Esenyurt'ta Hapis Cezalı Sürücü Uyuşturucu ile Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta gerçekleştirilen denetim sırasında, 'kasten öldürme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 25 yıl 10 ay hapis cezası alan sürücü E.T., uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyet ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ve iki cep telefonu buldu.

Esenyurt'ta denetim sırasında yapılan kontrolde, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan araç sürücüsü, uyuşturucu madde ile yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 Nisan'da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Yapılan sorgulamasında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan sürücü E.T. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Hükümlü E.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.