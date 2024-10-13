Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı

ESENYURT'ta B.Ç. (29) isimli şüphelinin tacizine uğrayan Z.F. (37), saldırgandan bağırarak kurtuldu. Hamile olduğu öğrenilen Z.F. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçışı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.45 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Z.F. sokakta yürüdüğü sırada 29 yaşındaki B.Ç. tarafından tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. Z.F. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamile Z.F. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla adresi tespit edilen B.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan olay sonrası şüphelinin kaçış anları ve hamile kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.