Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 29 yaşındaki B.Ç. isimli şahsın hamile Z.F.'yi taciz etmesi sonucu kadının bağırarak kurtulması üzerine şüpheli, hızla yakalanarak gözaltına alındı. Z.F. ve bebeğinin sağlık durumu iyi.

ESENYURT'ta B.Ç. (29) isimli şüphelinin tacizine uğrayan Z.F. (37), saldırgandan bağırarak kurtuldu. Hamile olduğu öğrenilen Z.F. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçışı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.45 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Z.F. sokakta yürüdüğü sırada 29 yaşındaki B.Ç. tarafından tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. Z.F. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamile Z.F. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla adresi tespit edilen B.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan olay sonrası şüphelinin kaçış anları ve hamile kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Suç

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu

 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.