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Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı

Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Esenyurt'ta bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Pınar Mahallesi 1244. Sokak'ta oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu koşarken aniden yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen hafif ticari araç, çocuğa çarptı.

Çevredekiler yardıma koşarken, aracın sürücüsü küçük kızı olay yerine gelen babasıyla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Pınar Mahallesi Esenyurt Güncel Haberler

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