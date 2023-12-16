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Esenyurt'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı

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Esenyurt'ta bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi, kazada iş yeri sahibi ve bir kişi yaralandı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine girdi, iki kişi yaralandı.

Bağlarçeşme Mahallesi 1187 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LG 6633 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir binanın alt katındaki tütüncü dükkanına girdi.

Kazada iş yeri sahibi R.Ö. ile içerideki O.P. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Haberler

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