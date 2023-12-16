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Esenyurt'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı

16 Aralık 2023 00:20 Güncelleme: 00:22 Abone Ol

Esenyurt'ta bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi, kazada iş yeri sahibi ve bir kişi yaralandı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.