Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı

Esenyurt'ta meydana gelen kazada hafif ticari araç bir dükkana girdi ve 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı ve çevredekilerin yardımı yer alıyor.

ESENYURT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir dükkana girdiği, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan Orhan Pasol, "Araba aniden kapıdan içeri girdi. Kendimi duvarda buldum. Arkadaşlar, komşular geldi arabayı geri çektiler, beni çıkardılar. Arabayla dükkana giren çocuklar da panik içerisinde arabayı bırakıp gittiler" dedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı ile çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu anlar görülüyor.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç dükkana girdi. O sırada dükkanda bulunan Reşat Özcan ile Orhan Pasol araçla duvar arasında sıkışarak yaralandı. Sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARABA ANİDEN KAPIDAN İÇERİ GİRDİ KENDİMİ DUVARDA BULDUM"

Kaza sırasında dükkanda bulunan ve araçla duvar arasında sıkışarak yaralanan Orhan Pasol, "Komşum olan aşağıdaki dükkan sahibinin yanına indim. Muhabbet ediyorduk. Dükkanı kapatma saatleriydi, dükkanı kapatacaktı. 2 dakika sonra çıkacaktık. Araba aniden kapıdan içeri girdi. Kendimi duvarda buldum. Başka da birşey hatırlamıyorum. Bacağımdan, belden aşağı olan kısımdan yaralandım. Arkadaşlar, komşular geldi arabayı geri çektiler, beni çıkardılar. Arabayla dükkana giren çocuklar da panik içerisinde arabayı bırakıp gittiler" dedi.

"KAÇIP GİDİYOR DURMUYOR"

Orhan Pasol'un kardeşi Kenan Pasol ise "Ağabeyim arkadaşıyla beraber oturup sohbet ederken bir araç gelip direk dükkana dalıyor ve dükkan sahibiyle abimi duvara sıkıştırıyor. Vurmasına rağmen kaçıp gidiyor, durmuyor. Daha sonra ambulans geliyor ve hastaneye götürüyorlar. Ezilme olduğundan dolayı ayağının üstüne basamıyor. Hastaneye götürdük 10 gün rapor aldı. Şahıs şu an daha yakalanmadı. Alkollü ya da uyuşturucu da kullanmış olabilir. Onun etkisinden kaçmış olabilir" şeklinde konuştu.