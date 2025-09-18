Haberler

Esenyurt'ta Gözaltı Operasyonunda İmamla Polis Arasında Tartışma

Esenyurt'ta 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Burak Ö., polis tarafından dolapta saklanırken yakalandı. Polis ekipleriyle cami imamı baba arasında tartışma yaşandı, imam hakkında adli işlem başlatıldı.

Veysel TİMDU / İSTANBUL, ESENYURT'ta 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Burak Ö.'yü gözaltına almaya giden polis ekipleri ile cami imamı olan baba arasında tartışma çıktı. Güçlükle sakinleştirilen imam hakkında görev başındaki memura zorluk çıkarttığı gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, şüpheli Burak Ö. evde dolabın içinde saklanırken yakalandı. Yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde Tonguç Baba Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, ruhsatsız uzun namlulu silah taşıdığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Burak Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, belirlenen adrese gidince Mevlana Camii'nde imam olarak görev yapan Burak Ö.'ün babasıyla karşılaştı. Bilgi için camiye giden polis ekipleri ile imam arasında tartışma çıktı. Güçlükle sakinleştirilen imam hakkında görev başındaki memura zorluk çıkarttığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. Savcılıktan çıkan arama kararının ardından imamın evinde arama yapıldı. Aramada, Burak Ö. dolapta saklanırken yakalandı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli Burak Ö. cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri ile imam arasında yaşanan gerginlik anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
