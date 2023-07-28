Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mehmet CANBULAT- İSTANBUL DHA - ESENYURt'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

ESENYURT Akçaburgaz'da bulunan sanayi sitesindeki geri dönüşüm tesisinde hurda kağıtlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangında yükselen dumanlar bir çok noktadan görüntülendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.