Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken korkutan yangın nedeniyle yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3026 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 17: 30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın çevredeki işyerlerine sirayet etmeden kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın nedeniyle vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.