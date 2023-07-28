Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın nedeniyle yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın nedeniyle yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akçaburgaz Mahallesi 3026 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 17: 30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın çevredeki işyerlerine sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın nedeniyle vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL