Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3026 Sokak'ta yaklaşık bin metrekare alana kurulu geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.