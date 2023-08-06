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Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Kazım Karabekir Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler

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