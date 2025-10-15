Esenyurt'ta Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Esenyurt'ta evine yürürken darbedilen gazeteci Hakan Tosun, hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi tutuklandı. Cenaze töreni yarın düzenlenecek.

Esenyurt'ta evine yürüdüğü sırada 2 kişi tarafından darbedilerek ağır yaralanan gazeteci Hakan Tosun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tosun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada A.M.(18) ve A.Ş.(24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Hakan Tosun'un cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Hakan Tosun'un yarın saat 13.00'da Nurtepe Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Öte yandan, Tosun'un darbedildiği sırada kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
