Esenyurt'ta Gasp Şüphelisi Polisten Kaçmak İçin Balkondan Atladı

SULTANBEYLİ'de gasp yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, iddiaya göre Esenyurt'ta polis baskını sırasında kaldığı üçüncü kattaki dairenin balkonundan atlayınca hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli'de gaspa karıştığı tespit edilen 3 şüphelinin Esenyurt'taki adreslerine baskın düzenlendi. İddiaya göre operasyon sırasında şüphelilerden Afganistanlı Ferhat Ahmedi kaçmak için üçüncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ferhat Ahmedi hayatını kaybetti.

Ferhat Ahmedi'nin atladığı binada olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Bina sakinlerinden Nurettin Doğan, "Evde oturduğum sırada kapının önüne polisler gelmişti. Arka bahçeye baktığımda bir kişi yerde yatıyordu. Daha sonra başka polisler geldi, ambulansla yaralıyı götürdüler." dedi. Polisin diğer şüphelileri ise yakaladığı öğrenildi.