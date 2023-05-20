Esenyurt'ta gasp şüphelisi polisten kaçarken çatıdan düştü

SULTANBEYLİ'de gasp yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, iddiaya göre Esenyurt'ta polis baskını sırasında kaldığı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

SULTANBEYLİ'de gasp yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, iddiaya göre Esenyurt'ta polis baskını sırasında kaldığı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli'de gaspa karıştığı tespit edilen 3 şüphelinin Esenyurt'taki adreslerine baskın düzenlendi. İddiaya göre operasyon sırasında şüphelilerden F.A., kaçmak için çıktığı çatıdan düştü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şüpheli, hayatını kaybetti. F.A.'nın düştüğü binada olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Bina sakinlerinden Nurettin Doğan, "Evde oturduğum sırada kapının önüne polisler gelmişti. Arka bahçeye baktığımda bir kişi yerde yatıyordu. Daha sonra başka polisler geldi, ambulansla yaralıyı götürdüler." dedi.