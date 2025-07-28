Esenyurt'ta Gasp Olayı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Esenyurt'ta, bir kişinin kol saatini ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdur R.G., tanımadığı iki erkek tarafından yolunun kesilmesi sonucu eşyalarını kaybetti.

Esenyurt'ta, bir kişinin önünü keserek, kol saatini ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, 27 Temmuz'da, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir kişinin çanta ve kol saatinin gasbedilmesi üzerine harekete geçti.

Mağdur R.G'nin (18) işe giderken, tanımadığı 2 erkek zanlı tarafından yolunun kesildiği ve yanındaki eşyasının alındığı tespit edildi.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen yaşı küçük U.K. (16) ve M.İ.A'yı (15) gözaltına aldı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda mağdura ait kol saati ve cüzdan ele geçirildi.

Zanlıların yanında bulunan dizüstü bilgisayarın da aynı gün Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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