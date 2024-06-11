Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans dolandırıcılığı davası devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kurulan suç örgütü tarafından Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 169 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müştekilerin ifadeleri alındı ve eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

Esenyurt'ta, kurdukları suç örgütüyle Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 169 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki sanık Metin Uçar, şikayetinin devam ettiğini belirterek, projeye 22 milyon dolar harcadığını, projesine çeteleşerek çöküldüğünü ve 151 müşterisine ahlaken borçlu olduğunu söyledi.

Herkese bu olayı anlattığını ifade eden Uçar, "Ben 4 yıldır haykırıyorum. 'Savcılığa gidin, suç duyurusunda bulunun.' diyorum. 900 satış var. Ben bunu size sundum. Bu arkadaşlar, 'Metin Uçar yönlendirdi.' dedi. Metin Uçar malını korumak istedi. Metin Uçar dolandırıcı değil, çete hiç değil. Ben çetenin yanından geçmem. Benden 150 kişi daire bekliyor. Daire teslimini yapamıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda, Esenyurt'ta, kurdukları suç örgütü ile Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 86 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamede, 169 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, aralarında komiser H.C. ile polis memuru M.K'nin de bulunduğu 5'i müşteki sanık olmak üzere 86 sanık bulunuyor.

Tutuklu Çetin Başkan Şimşek'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "güveni kötüye kullanma", "silahla yaralama", "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 bin 60 yıla, tutuklu sanık Nihat Akyüz'ün ise benzer suçlardan 1683 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamedeki 84 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Mahkeme Dolandırıcılık Suç Hukuk Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title